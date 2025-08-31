Как соотносятся баррель нефти и литр бензина?
Для измерения нефти используют именно "американский нефтяной баррель", пишет 24 Канал.
Впервые эта единица измерения была применена еще в XX веке. Считается, что 1 баррель это примерно – 158,988 литра.
Обратите внимание! Закрепилась единица измерения "баррель" из-за своей практичности. Ведь, таким образом, вести подсчеты удобнее.
Округлим, для удобства подсчетов, считая, что в 1 барреле – 160 литров нефти. Бензина из такого количества получается почти в два раза меньше, ориентировочно – 85 – 102 литра (октановое число 95 – 92). Точное количество зависит от:
- качества сырья;
- технологии переработки (ее эффективности).
Справка: Октановое число бензина – это показатель его устойчивости к самовоспламенению в двигателе. Чем выше число, тем меньше вероятность детонации.
Сколько сырья можно получить из 1 барреля нефти?
Из 1 барреля нефти можно получить значительное количество сырья разного типа:
- 160 литров нефти это примерно – 25 – 30 литров дизеля;
- 20 – 25 литров авиационного топлива;
- 5 – 7 литров мазута;
- 4 – 5 литров сжиженного газа.
Также 1 баррель нефти это ориентировочно 9 – 11 литров нефтеперерабатывающего газа и 8 – 10 литров нефтяного кокса.
Интересно! С 1 барреля нефти получается всего 1 литр моторного масла. Эта жидкость, в частности, используется для смазки деталей двигателя.