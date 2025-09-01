Цена 1 барреля нефти 1 сентября

Brent по состоянию на 1 сентября торгуется на бирже по 67,18 доллара за баррель.

по состоянию на 1 сентября торгуется на бирже по 67,18 доллара за баррель. Американская нефть WTI сегодня на уровне 63,73 доллара за баррель.

сегодня на уровне 63,73 доллара за баррель. Спотовая цена российской Urals на уровне 62,89 доллара за баррель, передает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Интересно Как цены на нефть влияют на дефицит российского бюджета

Что влияет на цену нефти Brent и WTI

Цены на нефть в понедельник, 1 сентября, торгуются в узком диапазоне: опасения инвесторов относительно роста добычи и влияния американских пошлин на спрос компенсируют перебои с поставками, вызванные усилением авиаударов России и Украины.

Важно! Рынки обеспокоены поставками российской нефти: еженедельные поставки из ее портов упали до четырехнедельного минимума в 2,72 миллиона баррелей в сутки.

По словам трейдеров, экспорт российской нефти в Индию в сентябре должен вырасти, несмотря на вторичные пошлины, введенные США против Нью-Дели за покупку нефти у Москвы.

Встреча Моди с Путиным в Китае, на саммите ШОС, будет находиться под пристальным вниманием, особенно в свете давления со стороны США,

– заявил генеральный директор Moomoo Australia Майкл Маккарти.

Нефть марок Brent и WTI в августе впервые за четыре месяца снизилась на 6% и более из-за опасений относительно поставок со стороны ОПЕК+.

Инвесторы ожидают встречи 7 сентября между членами Организации стран-экспортеров нефти и их союзниками относительно дальнейших сигналов о поставках.

Почему ценовой потолок на российскую нефть не действует

Цены на российскую нефть пока выше установленного потолка цен на российскую нефть в 47,6 доллара за баррель. В июле они превышали 68 долларов за баррель.

При этом, средняя цена российской нефти, рассчитанная в рублях, в июле осталась ниже заложенного в бюджет на 2025 год целевого показателя, показали расчеты Reuters.

Это является результатом укрепления рубля, который вырос примерно на 45% с начала года на фоне ослабления геополитической напряженности и жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.