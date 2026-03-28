Курс валют в обменниках пошел вниз: сколько стоят доллар и евро
- Курс доллара в банках по состоянию на 28 марта составляет 43,60 гривны за покупку и 44,17 гривны за продажу.
- На черном рынке доллар покупают по 43,95 гривны, а продают по 44,00 гривны.
Официальный курс доллара в Украине в субботу, 28 марта, Нацбанк установил на уровне 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны. Однако покупка иностранной валюты в обменниках и на черном рынке обойдется
Какой курс валют в банках?
По состоянию на утро покупка валюты в банках пошла вниз по сравнению со вчерашним днем, в отличие от продажи, свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- По состоянию на утро 28 марта покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа – по 44,17 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро стоит в среднем 50,27 гривны (-10 копеек), а продажа осуществляется по 51,02 гривны (+3 копейки).
Какова стоимость валюты на черном рынке?
На черном рынке покупка доллара и евро несколько выше, чем в банках, на утро субботы.
- Доллар покупается в среднем по 43,95 гривны (без изменений до пятницы), а продается – по 44,00 гривны (+1 копейка).
- В то же время покупка евро проходит по 50,80 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – по 51,00 гривны (+1 копейка).
Что с ценами на черном рынке?
В обменниках курс доллара и евро пошел вниз, как свидетельствуют данные finance.ua.
- Покупка доллара производится в среднем по 43,16 гривны (-23 копейки), а продажа – по 44,00 гривны (-7 копеек).
- Тогда как покупка евро осуществляется по 50,36 гривны (-18 копеек), а продажа – по 51,10 гривны (-5 копеек).
Чего ожидать от курса доллара?
Экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала рассказал, что стабильность гривны напрямую зависит от того, сможет ли Украина получить внешнюю финансовую помощь. По его словам, наибольшее давление на валютный курс создает именно отсутствие макрофинансового финансирования.
По мнению эксперта, если бы удалось разблокировать кредит от ЕС на 90 миллиардов евро, гривна могла бы ощутимо укрепиться. Однако пока это решение остается заблокированным из-за Венгрии.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин допускает постепенное ослабление национальной валюты. По его оценкам, курс может приблизиться к уровню 45,5 гривны за доллар, ведь подобные показатели уже заложены в прогнозах на 2026 год.
Эксперт не исключает, что движение в сторону 45 гривен за доллар вполне реально. Более того, он считает этот вариант одним из базовых сценариев развития ситуации, подчеркивая, что такая динамика является весьма вероятной.