Какие факторы давят на гривну?

Стабилизация гривны зависит от перспективы получения Украиной внешней финансовой помощи. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Смотрите также Зарплаты и выплаты 5 миллионов украинцев под угрозой: что будет летом без денег МВФ

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Больше всего давит на курс отсутствие макроэкономического финансирования. Решили бы вопрос с 90 миллиардами евро, я думаю, что курс бы укрепили.

Эксперт отмечает, что сейчас в Украине фактически отсутствует валютный рынок, ведь "правила игры" для него определяет Национальный банк.

В нормальной рыночной среде валюту продают экспортеры: они продали свою продукцию, получили валютную выручку. Для того, чтобы рассчитаться с работниками и уплатить налоги, обменивают ее на гривны. То есть формально есть экспортер, который получает валютную выручку, а есть импортер, который покупает для того, чтобы завезти импорт. Но у нас нет экспорта, а если и есть, то он очень маленький,

– объясняет Олег Пендзин.

Экономист добавляет, что Нацбанк выступает единственным крупным продавцом валюты, регулятором и участником рынка. Поэтому сейчас доллар и евро дорожают в пределах, которые позволяет НБУ.

Напомним: Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, требуя восстановления транзита нефти через трубопровод "Дружба".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу отметил, что анализировать границы возможного ослабления гривны стоит в контексте мировых тенденций валютной пары евро-доллар, ведь именно исходя из ее динамики, НБУ принимает решение о своих действиях. Нацбанк продолжает контролировать рынок и имеет все рычаги для того, чтобы его защитить или отпустить, говорит эксперт.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Рынок находится в русле управляемой гибкости, сейчас не спрос-предложение выступает главным фактором, а именно действия НБУ. Когда курс превысил 44,8 гривны и стал критически угрожающим на наличном рынке и на криптобиржах, где его оценивали в 45 гривен, НБУ очень жестко вмешался в рынок, и мы видим откат.

Как отмечает аналитик, на межбанке доллар продолжает дешеветь и опустился ниже 44 гривен, тогда как евро против доллара на мировом рынке растет. Это свидетельствует о том, что Нацбанк продолжает управлять рынком именно через фиксацию курса евро и с помощью кросс-курса выравнивает доллар. Если же евро относительно доллара ослабнет, это, наоборот, приведет к подорожанию последнего на украинском рынке, заключает эксперт.

Заметьте! По данным Trading Economics, по состоянию на 18 марта евро стоит примерно 1,15 доллара.

Возможен ли рост курса доллара до 45,5 гривны?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин видит вероятность девальвации гривны до 45,5 гривны за доллар, в частности учитывая то, что близкий к этому показатель заложен в прогнозах на 2026 год.

Возможно ли движение до 45 гривен? Да. Более того, это один из базовых вариантов развития событий, и он очень-очень вероятен. Напомню, что прогноз МВФ среднегодового курса доллара на этот год – 45,3 гривны. Прогноз правительства – 45,7 45,

– говорит эксперт.

На эти прогнозы ориентированы бюджетные поступления. В то же время доллар является фактором влияния на стоимость импортных товаров и инфляционные тенденции. Рост курса относительно гривни дает больше возможностей экспортерам.

Однако для украинского бюджета евро важнее доллара, поскольку большинство акцизов привязано к нему, и их гривневый эквивалент растет вместе с курсом.

Как отмечает Андрей Шевчишин, положение гривны может улучшить разблокирование кредита от ЕС. Однако если оно не произойдет до середины апреля, это окажет значительное давление.

Если же финансирование поступит, вероятность и глубина девальвации будут ограниченными.

Интересно! По данным "Минфин", аналитики платформы КИТ Group прогнозируют, что в ближайшее полугодие национальная валюта может девальвировать до 44,4 – 45,5 гривны за доллар.

Какой официальный курс валют?

На 18 марта официальный курс доллара США определен Нацбанком на уровне 43,94 гривны , что на 14 копеек меньше против 17 марта, а евро – 50,63 гривны (+6 копеек).

, что на 14 копеек меньше против 17 марта, а евро – (+6 копеек). На 19 марта официальный курс доллара торгуется по 43,89 гривны (-5 копеек против 18 марта), тогда как евро – 50,52 гривны (-11 копеек).

Что известно о ситуации с кредитом от ЕС?