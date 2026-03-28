Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро покупка валюты в банках пошла вниз по сравнению со вчерашним днем, в отличие от продажи, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

По состоянию на утро 28 марта покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа – по 44,17 гривны (+2 копейки).

Какова стоимость валюты на черном рынке?

На черном рынке покупка доллара и евро несколько выше, чем в банках, на утро субботы.

Доллар покупается в среднем по 43,95 гривны (без изменений до пятницы), а продается – по 44,00 гривны (+1 копейка).

Что с ценами на черном рынке?

В обменниках курс доллара и евро пошел вниз, как свидетельствуют данные finance.ua.

Покупка доллара производится в среднем по 43,16 гривны (-23 копейки), а продажа – по 44,00 гривны (-7 копеек).

