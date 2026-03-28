Який курс валют у банках?
Станом на ранок купівля валюти у банках пішла вниз порівняно з учора, на відміну від продажу, свідчать дані сайту "Мінфін".
- Станом на ранок 28 березня купівля долара у банках в середньому проходить по 43,60 гривні (-5 копійок), а продаж – по 44,17 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро коштує в середньому 50,27 гривні (-10 копійок), а продаж здійснюється по 51,02 гривні (+3 копійки).
Яка вартість валюти на чорному ринку?
На чорному ринку купівля долара та євро дещо вища, ніж у банках, на ранок суботи.
- Долар купується в середньому по 43,95 гривні (без змін до п'ятниці), а продається – по 44,00 гривні (+1 копійка).
- Водночас купівля євро проходить по 50,80 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 51,00 гривні (+1 копійка).
Що з цінами на чорному ринку?
В обмінниках курс долара і євро пішов вниз, як свідчать дані finance.ua.
- Купівля долара проводиться в середньому по 43,16 гривні (-23 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (-7 копійок).
- Тоді як купівля євро здійснюється по 50,36 гривні (-18 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-5 копійок).
Чого очікувати від курсу долара?
Економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу розповів, що стабільність гривні напряму залежить від того, чи зможе Україна отримати зовнішню фінансову допомогу. За його словами, найбільший тиск на валютний курс створює саме відсутність макрофінансового фінансування.
На думку експерта, якби вдалося розблокувати кредит від ЄС на 90 мільярдів євро, гривня могла б відчутно зміцнитися. Однак наразі це рішення залишається заблокованим через Угорщину.
Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин допускає поступове ослаблення національної валюти. За його оцінками, курс може наблизитися до рівня 45,5 гривні за долар, адже подібні показники вже закладені у прогнозах на 2026 рік.
Експерт не виключає, що рух у бік 45 гривень за долар є цілком реальним. Більше того, він вважає цей варіант одним із базових сценаріїв розвитку ситуації, підкреслюючи, що така динаміка є досить імовірною.