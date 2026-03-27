Почему подпись Трампа появится на долларах?

Об этом официально сообщило Министерство финансов США, передает агентство Reuters.

Смотрите также Обменять валюту можно в любое время суток: важная услуга "Приватбанка"

Обновленные банкноты выпустят к 250-й годовщине независимости США.

Первые 100-долларовые купюры с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента планируют напечатать в июне. А в последующие месяцы появятся и другие номиналы.

Нет более мощного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем долларовые банкноты США с его именем. И вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию,

– заявил Бессент.

По словам чиновников Казначейства, общий дизайн долларов не изменится, за исключением того, что подпись Трампа заменит подпись казначея. Однако пока оценить вид обновленной 100-долларовой купюры невозможно, поскольку макет еще не представили.

Заметьте! В Минфине добавили, что новые банкноты смогут попасть в обращение уже через несколько недель после печати.

Какую историческую традицию меняет Трамп?

После обновления доллары США впервые за 165 лет не будут иметь подписи казначея США, который подчиняется министру финансов и отвечает за Бюро гравировки и печати, Монетный двор США и другие функции казначейства.

Сейчас казначейство все еще выпускает банкноты с подписями министра финансов времен Джо Байдена Джанет Йеллен и бывшей казначея Линн Малербы.

Впрочем, Малерба станет последней среди американских казначеев, чья подпись появлялась на американской валюте с 1861 года. Именно тогда правительство США впервые начало ее выпускать.

Изменение подписи – это очередной шаг администрации Трампа и ее союзников в стремлении запечатлеть имя президента на зданиях, учреждениях, государственных программах, военных кораблях и монетах,

– отмечает издание.

Почему Трамп не появится на монетах?

Ранее Минфин пытался ввести оборотную монету номиналом 1 доллар с изображением Трампа, пишет Reuters.

На передней части монеты должно было быть изображение Трампа в профиль со словом "liberty" над ним и цифрами 776 – 2026.

На обратной стороне планировалось изображение опять же Трампа, который держит сжатый кулак в руках со словами "Бейся, бейся, бейся".

Но эта инициатива потерпела неудачу. Дело в том, что американское законодательство запрещает изображать живых лиц на американских монетах.

Важно! В то же время на прошлой неделе Федеральная художественная комиссия, членов которой Трамп сам и назначил, утвердила дизайн памятной золотой монеты с его изображением.

