Почему подпись Трампа появится на долларах?
Об этом официально сообщило Министерство финансов США, передает агентство Reuters.
Обновленные банкноты выпустят к 250-й годовщине независимости США.
Первые 100-долларовые купюры с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента планируют напечатать в июне. А в последующие месяцы появятся и другие номиналы.
Нет более мощного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем долларовые банкноты США с его именем. И вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию,
– заявил Бессент.
По словам чиновников Казначейства, общий дизайн долларов не изменится, за исключением того, что подпись Трампа заменит подпись казначея. Однако пока оценить вид обновленной 100-долларовой купюры невозможно, поскольку макет еще не представили.
Заметьте! В Минфине добавили, что новые банкноты смогут попасть в обращение уже через несколько недель после печати.
Какую историческую традицию меняет Трамп?
После обновления доллары США впервые за 165 лет не будут иметь подписи казначея США, который подчиняется министру финансов и отвечает за Бюро гравировки и печати, Монетный двор США и другие функции казначейства.
Сейчас казначейство все еще выпускает банкноты с подписями министра финансов времен Джо Байдена Джанет Йеллен и бывшей казначея Линн Малербы.
Впрочем, Малерба станет последней среди американских казначеев, чья подпись появлялась на американской валюте с 1861 года. Именно тогда правительство США впервые начало ее выпускать.
Изменение подписи – это очередной шаг администрации Трампа и ее союзников в стремлении запечатлеть имя президента на зданиях, учреждениях, государственных программах, военных кораблях и монетах,
– отмечает издание.
Почему Трамп не появится на монетах?
Ранее Минфин пытался ввести оборотную монету номиналом 1 доллар с изображением Трампа, пишет Reuters.
- На передней части монеты должно было быть изображение Трампа в профиль со словом "liberty" над ним и цифрами 776 – 2026.
- На обратной стороне планировалось изображение опять же Трампа, который держит сжатый кулак в руках со словами "Бейся, бейся, бейся".
Но эта инициатива потерпела неудачу. Дело в том, что американское законодательство запрещает изображать живых лиц на американских монетах.
Важно! В то же время на прошлой неделе Федеральная художественная комиссия, членов которой Трамп сам и назначил, утвердила дизайн памятной золотой монеты с его изображением.
Когда доллар стал официальной валютой США?
В 1785 году доллар официально закрепили как валюту Соединенных Штатов Америки. В то же время собственный монетный двор страна получила только в 1792 году, когда началась системная чеканка монет.
Еще примерно семь десятилетий понадобилось для того, чтобы Министерство финансов США смогло наладить выпуск бумажных денег. Лишь во время Гражданской войны, в 1861 году, появились первые долларовые банкноты.
Эти купюры быстро получили неофициальное название "гринбеки" (greenbacks) – из-за характерного зеленого цвета их обратной стороны.