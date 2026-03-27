Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 27 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (-5 копеек), а продажа – по 44,05 гривны (-10 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,47 гривны (-13 копеек), а продают – по 44,13 гривны (+2 копейки).

Что может улучшить положение гривны?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин подчеркнул, что оценивать возможные пределы ослабления гривны следует в контексте глобальных тенденций валютной пары евро-доллар.

Именно на ее динамику ориентируется Нацбанк при принятии своих решений, сохраняя контроль над рынком. Поэтому там ключевую роль играет политика регулятора, а не баланс спроса и предложения.

В то же время эксперт отмечает, что ситуацию для гривны может улучшить разблокирование финансирования от ЕС. Если же этого не произойдет до середины апреля, давление на валютный рынок усилится.