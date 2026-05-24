Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 24 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,92 гривны (+4 копейки), а продажа по 44,43 гривны (без изменений).

Покупка евро проходит по 51,07 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,67 гривны (-3 копейки).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,11 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,15 гривны (-2 копейки).

Зато покупка евро проходит по 51,45 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,65 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,57 гривны (без изменений), а продают – по 44,09 гривны (+1 копейка).

Евро покупают по 51,28 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,76 гривны (+1 копейка).

Каким будет курс в конце мая?

Детали в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозу, конце весны цена доллара будет колебаться в пределах 43,8 – 44,5 гривны.

Итак, валютный рынок вряд ли удивит украинцев "сюрпризами" – обойдется без резких скачков или обвалов. Стоит также заметить, что май пока показал сохранение стабильности, курсовые изменения в конце месяца могут оказаться весьма незначительными.