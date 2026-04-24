На утро пятницы, 24 апреля, доллар в банках подорожал, тогда как евро частично пошло вниз, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

На черном рынке продажа доллара, наоборот, подешевела.

В обменниках, как и на черном рынке, евро тоже торгуется дешевле, свидетельствуют данные finance.ua.

В мае ситуация на валютном рынке будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов, однако определяющей останется роль Национального банка. Именно валютные интервенции регулятора и в дальнейшем будут задавать общий тренд, объяснил для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

В то же время важным драйвером станет поступление первых траншей европейской помощи в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Эти средства помогают Украине покрывать бюджетные расходы и поддерживать экономическую стабильность даже в условиях войны.

Дополнительное влияние будет иметь и ситуация на Ближнем Востоке, ведь она определяет динамику мировых цен на нефть. Ее подорожание традиционно укрепляет доллар, тогда как стабилизация или снижение цен поддерживают евро.