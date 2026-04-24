Какой курс валют в банках?
На утро пятницы, 24 апреля, доллар в банках подорожал, тогда как евро частично пошло вниз, свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,70 гривны (+3 копейки), тогда как продажа – по 44,20 гривны (+4 копейки).
- В то же время покупка евро в среднем стоит 51,15 гривны (-5 копеек), а продажа – 51,85 гривны (без изменений по сравнению с четвергом).
Какой курс валют на черном рынке?
На черном рынке продажа доллара, наоборот, подешевела.
- Покупка доллара в среднем осуществляется по 43,87 гривны (без изменений к предыдущему дню), а продажа – по 43,97 гривны (-1 копейка).
- Тогда как покупка евро производится по 51,40 гривны (-1 копейка), а продажа – в среднем 51,61 гривны (-1 копейка).
Какой курс предлагают обменники?
В обменниках, как и на черном рынке, евро тоже торгуется дешевле, свидетельствуют данные finance.ua.
- Покупка доллара в среднем проходит по 43,47 гривны (+2 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают в среднем по 51,19 гривны (-2 копейки), а продажа стоит 51,71 гривныи (-7 копеек).
Чего ждать от курса валют в мае?
В мае ситуация на валютном рынке будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов, однако определяющей останется роль Национального банка. Именно валютные интервенции регулятора и в дальнейшем будут задавать общий тренд, объяснил для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
В то же время важным драйвером станет поступление первых траншей европейской помощи в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Эти средства помогают Украине покрывать бюджетные расходы и поддерживать экономическую стабильность даже в условиях войны.
Дополнительное влияние будет иметь и ситуация на Ближнем Востоке, ведь она определяет динамику мировых цен на нефть. Ее подорожание традиционно укрепляет доллар, тогда как стабилизация или снижение цен поддерживают евро.
Эксперт прогнозирует, что в мае курс доллара будет колебаться в пределах 43,50 – 44,50 гривны, а евро – в диапазоне 49,50 – 52,50 гривны.