Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 11 июня торговался по 44,97 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 33 копеек против 10 июня. Официальный курс евро составлял 51,89 гривны, следовательно его цена фактически осталась без изменений, сообщает Нацбанк.

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А вот 12 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,92 гривны (-5 копеек);

евро – 51,83 гривны (-6 копеек).

Заметьте! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка. Зато максимум евро держится с 22 апреля – 51,91 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 11 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,75 гривны , а продажа – по 45,24 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,90 гривны , а продажа – по 44,95 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 44,49 гривны, а продажа – по 45,03 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 11 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,65 гривны , а продажа – по 52,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 52 гривны , а продажа – по 52,25 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,86 гривны, а продажа – по 52,37 гривны.

Что происходит с курсом доллара

Напомним, в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что даже в случае роста курса доллара до 45 гривен говорить о "валютном шоке" не придется.

Подорожание на 5 – 6,25% с начала года является вполне умеренным, учитывая вызовы, с которыми сейчас сталкивается экономика Украины.

Кроме того, Нацбанк продолжает придерживаться режима "управляемой гибкости", что позволяет сглаживать чрезмерные курсовые колебания с помощью интервенций. Именно такой подход в последние годы помогал поддерживать равновесие между спросом и предложением валюты даже в условиях полномасштабной войны.