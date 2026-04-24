Який курс валют у банках?

На ранок п'ятниці, 24 квітня, долар у банках здорожчав, тоді як євро частково пішло вниз, свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара у банках в середньому проходить по 43,70 гривні (+3 копійки), тоді як продаж – по 44,20 гривні (+4 копійки).

Який курс валют на чорному ринку?

На чорному ринку продаж долара, навпаки, здешевшав.

Купівля долара в середньому здійснюється по 43,87 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 43,97 гривні (-1 копійка).

Який курс пропонують обмінники?

В обмінниках, як і на чорному ринку, євро теж торгується дешевше, свідчать дані finance.ua.

Купівля долара в середньому проходить по 43,47 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-1 копійка).

