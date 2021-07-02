Однако, миллиардеры активно работают над тем, чтобы космическое пространство стало доступным для людей. Грандиозные планы по покорению Вселенной создают неплохие возможности для инвесторов.

Примечательно Информация правит миром: как с помощью новостей добиться финансовой независимости

Миллиардеры в космосе

О своих планах полететь в космос сообщили основатель Amazon Джефф Безос (он будет первым, кто полетит на собственной ракете), криптомиллиардеры братья Винклвоссы, соучредитель Google Сергей Брин и другие. Это свидетельствует о том, что космос становится все ближе. Несмотря на то, что космическая индустрия до сих пор мало открыта для частных инвесторов, уже сегодня можно приобрести акции некоторых компаний, работающих в этой сфере.

Самой известной космической компанией в мире является SpaceX миллиардера Илона Маска. Она на слуху после того, как разработала космический корабль Dragon, с помощью которого пополняют запасы на Международной космической станции и ракеты-носители:

Сокол 1,

Сокол 9,

Falcon Heavy.

Правда, детище Маска до сих пор не вышло на биржу, поэтому эти акции нельзя приобрести. Однако, ценные бумаги других корпораций активно торгуются на бирже. Более того, на этом можно неплохо заработать.

Акции Virgin Galactiс

Аэрокосмическая корпорация Virgin Galactic с 2004 года активно работает в сфере космического туризма. Ее акции начали торговаться на фондовом рынке в 2019 году. Тогда цена активов колебалась на уровне 12 долларов за акцию. Однако, в первый же день торгов ценные бумаги компании подорожали сразу на 9% . Рыночная капитализация компании достигла отметки в 5 миллиардов долларов. Сейчас стоимость компании оценивается в 10 миллиардов долларов.

Ракеты от Boeing

Компания Boeing, которая для широкой общественности известна, как производитель самолетов также занимается созданием ракет и космических кораблей. В частности, она участвовала в разработке ракеты Saturn V, которая запустила Аполлон-11 на Луну. Кроме того, в ее копилке и строительство спутников для NASA. Акции Boeing подорожали практически в два раза с начала 2021 года, а рыночная капитализация компании достигла отметки 140 миллиардов долларов.

Инвесторы могут заработать на ажиотаже вокруг космоса / Фото Unsplash

Космическая техника от Maxar Technologies.

Корпорация Maxar Technologies создает работы, спутники связи, радиолокационные системы зондирования и системы наблюдения. Компания также известна тем , что создала робота-манипулятора для марсохода NASA. С начала года акции этой компании взлетели в цене в 4 раза , а ее рыночная капитализация превысила отметку в 2 миллиарда долларов.

Как заработать на интересе в космос?

Сегодня космос притягивает к себе всеобщее внимание, и пусть он пока еще не доступен для простых людей, инвесторы могут принять участие в успехе космических компаний. Чтобы присоединиться к успеху космических компаний не требуется большого капитала, или каких-то особых знаний - достаточно просто вложить средства в акции соответствующих компаний. Сделать это можно, например, воспользовавшись торговой платформой Libertex от Forex Club.

Снова в деле Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил миллиарды на создание "лучшего будущего"

Эта платформа имеет простой и понятный интерфейс, который позволяет инвестировать более чем в 250 различных финансовых активов. Платформа доступна как с компьютера, через приложение , так и с мобильного телефона, с помощью приложений для операционных систем iOS и Android. Чтобы начать зарабатывать, достаточно сделать несколько шагов :

открыть и пополнить счет в Libertex,

выбрать соответствующий актив,

определиться с суммой и направлением соглашения,

нажать "в рост" или "в снижение", чтобы открыть сделку в определенном направлении.