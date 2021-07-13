Ракета Virgin Galactic здійснила довгоочікуваний випробувальний політ з 70-річним мільярдером Річардом Бренсоном та командою з 5 осіб у неділю, 11 липня.

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На фоні цього акції компанії Virgin Galactic злетіли на 22% у США. Ціна активів компанії піднялася вище лютневого піку, який був рекордом. На Нью-Йоркській біржі вартість цінних паперів пішла вгору на 7,1%. Тоді як ринкова капіталізація Virgin Galactic зросла приблизно на 841 мільйон доларів.

Ласкаво просимо до нової космічної ери,

– сказав Бренсон гостям комплексу Spaceport America.

Virgin Galactic планує почати активну роботу з клієнтами на початку 2022 року. Наразі йдеться про майже 600 осіб. Корпорація повідомила, що відновить продаж квитків після літніх тестових польотів. Крім того, стало відомо, що вартість квитків буде трохи вищою, ніж 250 тисяч доларів за місце, як повідомляли раніше. З початку року акції компанії подорожчали вдвічі, піднявши їхню вартість приблизно до 11,8 мільярда доларів.

Запис прямої трансляції польоту Бренсона: дивіться відео

Політ Virgin Galactic продемонстрував, що космічні поїздки, які колись були предметом наукової фантастики, стають невіднятною частиною нашої реальності. Попри те, що цей вид туризму наразі доступний лише обмеженій кількості надбагатих людей, вони стануть потужним імпульсом для індустрії приватних космічних компаній, які розвиваються шаленими темпами.

Я виглянув у вікно, і вид просто приголомшливий. Це дуже дзен; там теж дуже мирно,

– розповів Бренсон про свої відчуття у космосі.