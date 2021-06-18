Финансовые рынки активно реагируют на все новостные сигналы. Будь-то обострение на политической арене, пандемия, открытие новых месторождений и тому подобное. Все это влияет на котировки акций, цены на нефть, драгоценные металлы, криптовалюты и другие инвестиционные активы. После появления Интернета доступ к информации максимально упростился. Любая новость становится достоянием общества моментально. Поэтому, очень важно постоянно следить за новостями.

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Новости правят миром

Примеров влияния событий глобального масштаба на стоимость различных активов немало. Из последних, это авария контейнеровоза Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн. Судно село на мель в Суэцком канале и на долгое время полностью перегородило проход другим кораблям. В результате у входов в канал скопились более 400 кораблей, в том числе и нефтяные танкеры. Суэцкий канал – это большая транспортная артерия и через него проходит большое количество различных судов. Это событие привело к возникновению дефицита нефти на рынке. На этом фоне котировки черного золота подскочили сразу на 6% в тот же день.

Другим показательным примером является ситуация с вакциной против коронавируса. В 2020 году, в разгар пандемии, любая новость об успехах в разработке вакцин внушала оптимизм в инвесторов в контексте мировой экономики. Все потому , что вкладчики считали, что успех в разработке вакцины, является предвестником начала процесса возрождения экономики. На фоне этих новостей росли основные фондовые индексы передовых стран мира, которые иллюстрируют динамику мировой экономики.

Инвесторы могут зарабатывать на новостях / Фото Unsplash

Кроме того, акции компаний, которые работали над созданием вакцины, так же росли после хороших новостей. Ведь инвесторы ожидали, что продажи этих компаний пойдите вверх, обеспечив им хорошую прибыль. Идеальным примером для этого является компании Moderna. В ноябре 2020 акции этой фирмы за день взлетели почти на 20% . Это произошло после того, как компания объявила, что эффективность ее препарата составляет 94,5% . Каждая весть об успехах разработчика приводило к активным покупкам его акций на рынке.

Как зарабатывать на новостях?

Зарабатывать на новостях, торгуя на финансовом рынке, достаточно просто. Главное правильно выбрать момент и подобрать соответствующий актив. Однако, самостоятельно это сделать бывает достаточно сложно, поскольку поток новостей является непрерывным. Чтобы не ошибиться в выборе лучше обратиться к профессионалам, например, из компании Forex Club .

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