Мільярдери-інноватори – Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон – символи зародження ери приватного космічного туризму.
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Космос стає ближчим
Політ Безоса у космос – це надважливий крок для компанії Blue Origin, яка робить ставку на ринок дорогих космічних подорожей. Дітище найбагатшої людини світу планує в найближчому майбутньому запустити платні польоти з пасажирами. Компанія все ще не оголосила вартість квитків. Очікують, що цінник буде коливатися на рівні сотень тисяч доларів. Blue Origin не є публічною компанією, тож немає можливості з'ясувати, як цей політ вплинув на її фінансове становище.
Аналітик космічної галузі з корпорації Teal Group Марко Касерес заявив, що успішні польоти Джеффа Безоса та його колеги-мільярдера Річарда Бренсона – це потужний імпульс для індустрії космічного туризму, яка за останні 20 років розвивалася дуже повільно.
З практичної точки зору, індустрії космічного туризму в цей час не існує. Це офіційно знаменує початок,
– наголосив Марко Касерес.
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Якщо це буде один рейс кожні кілька місяців, то для створення галузі цього буде недостатньо. Але якщо ці компанії почнуть робити запуски щотижня, і ви почнете бачити десятки чи сотні цих рейсів, тоді ви зможете відчути, що це щось справжнє,
– розповів Касерес
Світова спільнота засудила Бренсона, Безоса та Маска через їхні прагнення втілити в життя ідею з приватними космічними польотами. Дехто навіть критикував інвестиційні стратегії мільярдерів. Генеральний директор космічного стартапу Phantom Space та колишній очільник SpaceX Джим Кантрелл заявив, що така позиція не є далекоглядною.
Ви не можете дивитися на це в контексті цього стрибка в космос. Ви повинні дивитись на це в контексті загальної картини. Раніше тут домінували уряди, але ми дійшли до тієї точки, коли люди можуть це робити. Це надійна, натхненна частина всього цього,
– розповів Кантрелл.