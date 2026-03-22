Как межбанк влияет на курс валют?

Именно изменения на межбанке часто первыми сигнализируют, куда будут "двигаться" доллар и евро. Детали объясняет 24 Канал.

По определению Дия.Бизнес, межбанковский валютный рынок (межбанк) – это финансовый рынок, на котором украинские банки покупают и продают иностранную валюту друг другу.

Именно на основе спроса и предложения на межбанке финансовые учреждения определяют курсы валют для своих клиентов.

Интересно! Банки и обменники устанавливают курс самостоятельно, поэтому цифры на их вывесках могут заметно отличаться.



А вот разница между курсами покупки и продажи называется спредом, она покрывает расходы на валютные операции, риски изменения курса и формирует прибыль.

Как межбанк связан с официальным курсом?

Основным участником и регулятором межбанка является Нацбанк, одна из приоритетных задач которого – сохранение курсовой устойчивости.

Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости", когда Нацбанк сохраняет контроль над рынком и компенсирует дефицит иностранной валюты с помощью интервенций. В частности, из-за этого за февраль 2026 года рекордные международные резервы страны уменьшились на 5%, хотя гривна и продолжила девальвировать.

Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что действия регулятора скорее "охлаждают" чрезмерные эмоции на рынке, чем пытаются изменить глобальный тренд, который теперь преимущественно формируют международные события, в частности эскалация на Ближнем Востоке.