Як міжбанк впливає на курс валют?

Саме зміни на міжбанку часто першими сигналізують, куди "рухатимуться" долар і євро. Деталі пояснює 24 Канал.

За визначенням Дія.Бізнес, міжбанківський валютний ринок (міжбанк) – це фінансовий ринок, на якому українські банки купують і продають іноземну валюту один одному.

Саме на основі попиту й пропозиції на міжбанку фінансові установи визначають курси валют для своїх клієнтів.

Цікаво! Банки та обмінники встановлюють курс самостійно, тож цифри на їх вивісках можуть помітно різнитися.



А от різниця між курсами купівлі та продажу називається спредом, вона покриває витрати на валютні операції, ризики зміни курсу та формує прибуток.

Як міжбанк пов'язаний з офіційним курсом?

Основним учасником і регулятором міжбанку є Нацбанк, одне з пріоритетних завдань якого – збереження курсової стійкості.

Наразі в Україні діє режим "керованої гнучкості", коли Нацбанк зберігає контроль над ринком і компенсує дефіцит іноземної валюти за допомогою інтервенцій. Зокрема, через це за лютий 2026 року рекордні міжнародні резерви країни зменшилися на 5%, хоч гривня й продовжила девальвувати.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що дії регулятора радше "охолоджують" надмірні емоції на ринку, аніж намагаються змінити глобальний тренд, який тепер переважно формують міжнародні події, зокрема ескалація на Близькому Сході.