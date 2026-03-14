Сколько резервов продал НБУ?
С 9 по 13 марта НБУ реализовал 1037,32 миллиона долларов, но не купил ни одного доллара взамен, пишет "Минфин".
По словам издания, такая тенденция наблюдается еще с 2025 года.
А за несколько месяцев 2026-го регулятор потратил уже 8 335,83 миллиона долларов из золотовалютных резервов Украины, но не пополнял их рыночными закупками валюты.
Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов,
– говорится в материале.
Помогают ли валютные интервенции?
Однако миллиардные финансовые вливания НБУ пока не помогают удержать гривну от обесценивания. Статистика демонстрирует существенное ослабление национальной валюты относительно доллара и евро в 2026 году.
Цифры говорят сами за себя:
- Еще 1 января доллар стоил официально 42,30 гривны, а уже 14 марта – 44,16 гривны. Таким образом, доллар прибавил в цене 1,86 гривны.
- Официальный курс евро в начале года составлял с 49,80 гривны, а сегодня – 50,95 гривны. Поэтому европейская валюта подорожала на 1,15 гривны.
Заметьте! Международные резервы Украины на 1 марта составляли 54 753,4 миллиона долларов США. За февраль 2026 года они уменьшились на целых 5,0%, в частности, и через валютные интервенции регулятора, сообщили в Нацбанке.
Что говорят в НБУ относительно курса?
В Нацбанке на запрос 24 Канала объяснили, что в первое воскресенье марта на курс валют в Украине влияли и внутренние факторы в виде роста спроса, и внешние факторы в виде войны на Ближнем Востоке.
- Боевые действия на Ближнем Востоке усилили волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.
- А в Украине банки покупали больше валюты, чтобы покрыть операции с карточками и наличными, а также из-за обновления лимитов на онлайн покупку валюты украинцами и перечисления дивидендов бизнесом.
Однако в НБУ считают, что ситуация с курсом улучшится, когда эти факторы исчезнут.
Национальный банк внимательно следит за ситуацией и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Для этого есть достаточный объем международных резервов и мощная международная поддержка,
– отметили в НБУ.
Что говорят эксперты?
По словам банкира Анны Золотько, одним из факторов повышенного интереса к доллару стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Дополнительное напряжение вызвали сообщения об атаках на танкеры и осложнения судоходства. Из-за этого резко выросли мировые цены на нефть, а также усилились риски для логистики энергоресурсов. Такая ситуация традиционно стимулирует спрос на доллар как на защитный актив.
На фоне этих процессов украинцы и бизнес все чаще пытаются накапливать валюту, чтобы обезопасить свои сбережения от возможных колебаний курса.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что на фоне геополитической напряженности евро вряд ли заметно ослабнет в Украине, ведь для этого евро должен существенно потерять позиции на мировом рынке.