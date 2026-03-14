Почему курс валют везде отличается?

Впрочем, когда украинцы приходят обменивать валюту, они часто видят совсем другие цифры, причем даже в разных банках и обменниках. Почему так происходит – объясняет 24 Канал.

Смотрите также Можно ли снять доллары в банкомате в Украине

Итак, официальный курс Нацбанка является лишь расчетным индикатором, купить или продать валюту по нему обычные граждане, как правило, не могут. А вот реальный курс формируется на наличном рынке.

Банки и обменники устанавливают его самостоятельно – в зависимости от ситуации на межбанковском рынке, текущего спроса, наличия наличных и маржи конкретного учреждения. Именно поэтому цифры на вывесках могут заметно разниться даже в пределах одного города.

Считается, что выгодный курс якобы можно найти именно в обменниках, ведь небанковские финансовые учреждения имеют меньшие затраты на ведение бизнеса и работают в более конкурентной среде.

А знаете ли вы? Банки и обменники устанавливают два курса – покупки и продажи. Разница между ними называется спредом, она покрывает расходы на валютные операции, риски изменения курса и формирует прибыль.



Курс покупки – ниже, потому что учреждение покупает валюту у клиента.

Курс продажи – выше, потому что учреждение продает валюту клиенту.

