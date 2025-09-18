Почему НБУ хочет вывести 10 копеек из обращения?

Вывод 10 копеек также поможет сократить расходы участники наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сейчас в наличном обращении находится всего 5,5 миллиарда штук разменных монет:

4,1 миллиарда из них – имеют номинал 10 копеек;

1,4 миллиарда – 50 копеек.

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– отмечает НБУ.

Постепенное изъятие начнется с 1 октября 2025 года. Соответственно, должна состояться и отмена чеканки монеты номиналом 10 копеек.

Заметим, что эти копейки продолжат находиться в обращении. Изъятие будет осуществляться, когда монеты попадут в банк.

Обратите внимание! Чтобы расчеты осуществлялись без 10 копеек, будет применяться правило округления.



Как правильно округлять деньги / Инфографика НБУ

Какие еще купюры выводят из обращения?

Все доллары, которые сейчас находятся в обращении, являются действующим платежным средством. То есть их можно использовать для расчетов.

Евросоюз выводит из обращения банкноту 500 евро. Ее решили "убрать" из-за большого количества подделок.

Обратите внимание! Регулятор продолжает выводить некоторые гривневые банкноты и копейки из обращения. Таким образом НБУ осуществляет оптимизацию и улучшает деньги через обновленную защиту.