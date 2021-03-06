Состояние основателя компании Tesla и SpaseX Илона Маска продолжают падать. За неделю предприниматель потерял еще 27 миллиардов долларов

Все из-за акций автопроизводителя, которые упали в результате распродажи технологических ценных бумаг. Уменьшение доходов опустило Маск на второе место рейтинга самых богатых людей мира.

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Состояние изобретателя оценивают в 156,9 миллиарда долларов. Он почти на 20 миллиардов долларов отстает от лидера рейтинга основателя компании Amazon Джефф Безос.

Как росли и почему упали акции Tesla

В 2020 году акции автопроизводителя показали впечатляющий результат, взлетев на 743%. Это позволило открыть опционы на миллиарды долларов благодаря историческому компенсационному пакету.

В начале 2021 года успехи Илона Маска еще больше ускорились. В январе он обогнал Джефф Безос в рейтинге самых богатых людей мира и занял первое место. Состояние тогда оценили в 210 миллиардов долларов.

Однако некоторые игроки в технологическом секторе заявили, что акции компании являются переоцененными. Индекс Nasdaq-100 падает третью неделю подряд.

Не акции едиными

На уменьшение состояния миллиардера также влияет и крипторинок. Так, 8 февраля компания Tesla заявила о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. После этого криптовалюта резко поднялась в цене, а уже 22 февраля обновила свой исторический максимум и достигла отметки в 58 тысяч долларов.

Однако после твита Илона Маска о том, что цены на криптовалюту являются завышенными, его состояние сократились на 15,2 миллиарда долларов.

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