Основатель компании Tesla и SpaseX Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира. Только за сутки состояние бизнесмена сократились на 15,2 миллиарда долларов.

Почему Илон Маск потерял миллиарды

В понедельник, 22 февраля, акции компании Tesla уменьшились на 8,6%. Это частично связано с твитом Илона Маска о ценах на криптовалюту.

К теме Маск решил отозваться о курсе биткоина: говорит, что завышенный

В своей заметке по 21 февраля предприниматель отметил, что стоимость биткоина и Ethereum "кажутся завышенными".

Он написал: "Деньги – это просто данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Они, как и все данные, склонны к задержкам и ошибкам. Система будет развиваться в минимизации и того, и другого. Поэтому я считаю курс биткоина и Ethereum завышенными".

Заявление Маска о курсе биткоина / Скриншот с твиттера

Изобретатель опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас его доходы оцениваются в 183,4 миллиарда долларов. На первом месте в списке – основатель Amazon Джефф Безос с суммой 186,3 миллиарда долларов.

Влияние Маска на цену биткоина

Однако еще 8 февраля компания Tesla заявляла о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. После этого курс криптовалюты резко пошел вверх и почти с каждым днем ​​обновляв свой исторический максимум. 22 февраля биткоин преодолел отметку в 58 тысяч долларов.

Курс биткоина по состоянию на 11:10 24 февраля

Coindesk – 50 569 долларов.

Binance – 50 565 долларов.

CoinMarketCap – 50 530 долларов.