Илон Маск потерял более 15 миллиардов в сутки через твит о биткоине
Основатель компании Tesla и SpaseX Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира. Только за сутки состояние бизнесмена сократились на 15,2 миллиарда долларов.
Источник:BNNBloomberg
Почему Илон Маск потерял миллиарды
В понедельник, 22 февраля, акции компании Tesla уменьшились на 8,6%. Это частично связано с твитом Илона Маска о ценах на криптовалюту.
К теме Маск решил отозваться о курсе биткоина: говорит, что завышенный
В своей заметке по 21 февраля предприниматель отметил, что стоимость биткоина и Ethereum "кажутся завышенными".
Он написал: "Деньги – это просто данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Они, как и все данные, склонны к задержкам и ошибкам. Система будет развиваться в минимизации и того, и другого. Поэтому я считаю курс биткоина и Ethereum завышенными".
Заявление Маска о курсе биткоина / Скриншот с твиттера
Изобретатель опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас его доходы оцениваются в 183,4 миллиарда долларов. На первом месте в списке – основатель Amazon Джефф Безос с суммой 186,3 миллиарда долларов.
Влияние Маска на цену биткоина
Однако еще 8 февраля компания Tesla заявляла о приобретении биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. После этого курс криптовалюты резко пошел вверх и почти с каждым днем обновляв свой исторический максимум. 22 февраля биткоин преодолел отметку в 58 тысяч долларов.
Курс биткоина по состоянию на 11:10 24 февраля
- Coindesk – 50 569 долларов.
- Binance – 50 565 долларов.
- CoinMarketCap – 50 530 долларов.
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