Статки засновника компаній Tesla та SpaseX Ілона Маска продовжуть падати. За тиждень підприємець втратив ще 27 мільярдів доларів.

Все через акції автовиробника, які впали в результаті розпродажу технологічних цінних паперів. Зменшення доходів опустило Ілон Маск на друге місце рейтингу найзаможніших людей світу.

До теми Ілон Маск знову під слідством: причиною можуть бути твіти про криптовалюту

Статки винахідника оцінюють в 156,9 мільярда доларів. Він майже на 20 мільярдів доларів відстає від лідера рейтингу засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Як росли та чому впали акції Tesla

У 2020 році акції автовиробника показали вражаючий результат, злетівши на 743%. Це дозволило відкрити опціони на мільярди доларів завдяки історичному компенсаційному пакету.

На початку 2021 року успіхи Ілона Маска ще більше прискорились. У січні він обігнав Джеффа Безоса у рейтингу найбагатших людей світу та посів перше місце. Статки тоді оцінили у 210 мільярдів доларів.

Однак деякі гравці в технологічному секторі заявили, що акції компанії є переоціненими. Індекс Nasdaq 100 падає третій тиждень поспіль.

Не єдиними акціями Tesla

На зменшення статків мільярдера також впливає й крипторинок. Так, 8 лютого компанія Tesla заявила про придбання біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів. Після цього криптовалюта різко піднялась в ціні, а вже 22 лютого оновила свій історичний максимум та досягнула позначки у 58 тисяч доларів.

Однак після твіту Ілона Маска про те, що ціни на криптовалюту є завищеними, його статки скоротились на 15,2 мільярда доларів.

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