Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование по основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. Все из-за его сообщения в твиттере о криптовалюте Dogecoin (DOGE).

Известно, что после твитов изобретателя криптовалюта DOGE показывала впечатляющие результаты и рекордно росла в цене. О начале расследования First Squawk сообщили собственные источники.

Ранее Криптовалюта Dogecoin побила рекорд после твитов Илона Маска, Snoop Dog и басиста Kiss

По феврале 2021 стоимость Dogecoin выросла более чем на 500%. По состоянию на 28 февраля он стоит 0,048 долларов.



Как менялась цена Dogecoin в феврале 2021 года / Графика Coin Market Cap

Реакция И лона Маска на расследование

После сообщения о начале расследования основатель Tesla и SpaceX заявил: "Надеюсь, что это правда. Это было бы замечательно".

The SEC investigating dog memes sent by a memer about a memecoin is peak 2021.



All Hail Emperor Musk! pic.twitter.com/qbm1fLGbED — Official* Pope of Muskanity (@RationalEtienne) February 25, 2021

Кроме этого, на вопрос одного из подписчиков Илона Маска в твиттере, почему он так много вспоминает о Dogecoin, тот ответил: "Я люблю собак и мемы".

SEC vs Илон Маск в 2018 году

Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже не первый раз открывает расследование против известного бизнесмена. В 2018 году Илон Маск заявил в твиттере, что планирует выкупить акции компании Tesla стоимостью 420 долларов. После этого сообщения ценные бумаги выросли в цене на 11%.

В результате длительных судебных разбирательств, миллиардер был вынужден на 3 года покинуть пост председателя совета директоров автопроизводителя и заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.