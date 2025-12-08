Что известно о позиции и Венгрии и Словакии?
Дело в том, что ЕС планирует принятие плана RePowerEU, сообщает 24 Канал со ссылкой на Петера Сийярто.
Когда это произойдет, Венгрия и Словакия хотят действовать немедленно. Кроме попытки достичь отменить план, они будут требовать – приостановления действия постановления на время, пока идет судебное разбирательство.
Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российских нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен
Более того, Сийярто назвал этот регламент "масштабным юридическим мошенничеством". Венгерский министр считает такие ограничения – санкционной мерой. То есть, это решение требует единодушного одобрения в ЕС.
Обратите внимание! По мнению Сийярто, это решение ЕС также противоречит договорам союза. Ведь энергетическая политика является именно национальной компетенцией.
Что известно о соглашении, которое хочет принять ЕС?
Еще 3 декабря Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительное политическое соглашение. Речь идет именно о том, что Евросоюз планирует полный отказ от импорта газа из России.
Кроме этого, ЕС планирует отказаться и от российской нефти. Однако это будет происходить постепенно.
Уже сейчас установлено, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет постепенно прекращено. Полностью это должно произойти до 31 декабря 2026 года. А вот от трубопроводного газа отказ состоится до 30 сентября 2027 года.