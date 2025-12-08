Как изменилась цена золота 8 декабря?

Спотовая стоимость золота за сессию выросла на 0,4%. Цена этого металла достигла – 4 214,41 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно понимать, что золото чувствует себя лучше всего именно в условиях низких процентных ставок. Поэтому, решение ФРС может стать "подарком" для металла.

Интересно! Данные инструмента FedWatch от CME, показали вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на уровне – 87%.

Также на цену золота повлиял доллар. Индекс этой валюты снизился и сейчас колеблется вблизи месячного минимума. Не стоит исключать и влияние других факторов.

Данные на прошлой неделе показали, что потребительские расходы в США в сентябре умеренно выросли. Это отражает замедление экономического роста на фоне роста расходов и слабости рынка труда, поскольку количество рабочих мест в частном секторе в ноябре претерпела наибольшее падение за более 2,5 года,

Эксперты прогнозируют, что золото будет дорожать в следующем году. Вероятно, его цена за унцию достигнет – 4 500 долларов в 2026.

Что происходит со стоимостью серебра сейчас?

За сегодня серебро выросло в цене на 0,4%. Цена этого металла за унцию составила – 58,48 доллара. В пятницу этот металл установил рекорд – 59,32 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Серебро выигрывает от того же фактора, что и золото. Кроме того, ожидания улучшения промышленного спроса в результате монетарных и фискальных стимулов помогли серебру превзойти золото в последние недели,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

В 2025 году стоимость серебра увеличилась более чем на 100%. Этому, в том числе, способствовал дефицит поставок.

