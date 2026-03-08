Что известно о "золотой сделке"?

Детали президент рассказал в субботу, 7 марта, во время саммита "Щит Америки". Кроме того, он "ждет изменений" в Кубе.

Трамп присоединился к лидерам из более десятка других стран в штате Флорида, где он не только похвастался военными действиями США, но и выступил с предостережениями в адрес латиноамериканских оппонентов, пишет ABC News.

В частности, по сообщению Белого дома, коалиция обязалась сотрудничать в борьбе с картелями и защите американской границы после задержания Николаса Мадуро. Отныне США юридически признали правительство Венесуэлы, а также заключили новое соглашение.

Оно называется золотое соглашение с Венесуэлой, которое позволит нашим двум странам сотрудничать для содействия продаже венесуэльского золота и других минералов. У них (венесуэльцев – 24 Канал) есть большие запасы золота, у них есть хорошая земля,

– подчеркнул Трамп.

К слову, 6 марта правительство США выдало ограниченную лицензию на экспорт золота венесуэльской государственной компании Minerven. AP пишет, что это является очередным признаком намерения американской администрации усилить контроль над природными ресурсами этой страны.

Какую новую сделку готовят США?