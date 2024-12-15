Как изменились позиции доллара США за год

Доллар США завершает 2024 год с существенным ростом. Это касается как позиций доллара относительно корзины из 6 валют основных торговых партнеров США, так и по отношению к евро, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Когда банки и обменник не принимают доллары 2003 года

В целом можно выделить два ключевых фактора, которые влияли на динамику доллара США. Речь идет о монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС) и президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года.

Большинство года прошло для доллара под знаком одной темы – монетарная политика Федеральной центральной системы США. Финансовые рынки были сосредоточены на том, начнет ли американский центральный банк снижать процентные ставки.

К теме! Корреляция достаточно проста: высокие ставки способствуют росту доллара США в цене, тогда как со снижением этого показателя начинает падать и валюта. Более высокие процентные ставки, как правило, привлекают иностранные инвестиции, увеличивая спрос на валюту страны и ее стоимость.

Настроения по этому вопросу довольно часто менялись. В целом можно выделить следующие тренды:

Центробанк США резко начнет цикл снижения ключевой ставки;

Снижение ставки будет очень постепенным;

Регулятор отложит снижение ставки.

В целом ФРС 18 сентября впервые за 4 года все-таки начала снижать ставки в США. Центробанк сразу уменьшил этот показатель на 50 пунктов. Главное условие для смягчения монетарной политики – замедление темпов роста цен или другими словами инфляции.





Также на решение Федерального резерва влияет общее состояние экономики США и ситуация на рынке труда. С сентября ФРС еще снизила ставку, а следующая встреча банкиров запланирована на 17 – 18 декабря, где решат, пойдет ли центробанк на этот шаг в третий раз за год.

Важно! Доллар США также выиграл от геополитической напряженности в мире. Напомним, что валюту относят к активам-гаваням, которые растут в нестабильные периоды. В частности, речь идет о противостоянии между Израилем, ХАМАС и "Хезболлой" на Ближнем Востоке, который играет критически важную роль для рынка нефти. Полномасштабная война России против Украины также остается фактором влияния для финансовых рынков.

Как на доллар повлияли выборы в США

Относительно выборов в США, то также вполне понятно, что от выбора американцев зависело, как в дальнейшем будет развиваться страна, поскольку главные кандидаты на должность – Дональд Трамп и Камала Харрис – предлагали довольно разные экономические планы.

Напомним, что победа Харрис, как ожидали, не создала бы вызовов для дальнейшей борьбы с инфляцией. Это означало бы, что центробанк США мог бы без давления продолжать свою работу. Если речь шла о снижении процентных ставок, то это означает определенное ослабление доллара.

Зато планы Трампа, которые включают пошлины на импорт из многих стран, налоги и миграционную политику, могут спровоцировать новый всплеск инфляции в США. Кроме того, Трамп неоднократно публично критиковал работу ФРС и ее руководителя Джерома Пауэлла. Более того, эксперты даже неоднократно опасались, что представитель Республиканской партии может начать оказывать давление на главного банкира США, пишет Time.

Напомним, что после победы Трампа на выборах, доллар США стремительно вырос в цене, обновив максимальный показатель за год – 108,07. Этого результата валюта достигла именно во время ралли после выборов. Тогда как минимальная отметка за год – 101,34, по данным Yahoo!Finance.

Важно! С начала года Индекс доллар США, показывающий соотношение доллара к валютам 6 основных торговых партнеров США, подорожал на 5,54%, информирует MarketWatch.

Что происходило с евро в 2024 году

Единая валюта стран Еврозоны в 2024 году оказалась под достаточно серьезным давлением. На динамику валюты влияли следующие факторы:

Монетарная политика Центрального европейского банка;

Политические изменения в Европе;

Выборы в США и последствия политики Трампа для Европы.

Прежде всего следует понимать, что в 2024 году Европейский центральный банк начал снижать процентные ставки. Европейский регулятор начал смягчать монетарную политику в июне текущего года. ЕЦБ изменил свою политику впервые с 2019 года, поскольку инфляция в Еврозоне существенно ослабла.

Как курс евро реагировал на выборы в Европе

Также напомним, что в 2024 году во многих странах мира прошли выборы на разных уровнях. Этот тренд не обошел и Европу. Результаты выборов спровоцировали серьезные изменения в регионе:

Прежде всего речь идет об июньских выборах в Европарламент, которые также спровоцировали внеплановые парламентские выборы во Франции, которые прошли 7 июля.

К тому же в первой половине декабря в той же Франции правительство потерпело крах. Также прошли выборы в трех восточногерманских землях Германии – Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии, которые имеют влияние на политические реалии всей страны, а также в Австрии.

Во всех трех странах значительно возросла поддержка ультраправых политических сил. На этом фоне растет политическая неопределенность в регионе, которая может иметь экономические последствия.





Политические изменения в Европе оказывали давление на позиции евро на рынке. Курс евро падал и после выборов в Европарламент, и на фоне внеплановых выборов во Франции. Тогда евро упало против большинства валют стран G-10. Более того, осенью единая валюта Еврозоны была одной из самых слабых в этом рейтинге, пишет EuroNews.

К тому же стратег по исследованиям Pepperstone сообщил, что экономика Европы сталкивается с повышенными рисками рецессии. При этом значительно худшие перспективы экономического роста в ряде крупных европейских стран также оказывают давление на единую валюту.

Интересно! И доллар США, и евро вошли в рейтинг самых популярных резервных валют в мире. Безоговорочным лидером остается американская валюта, доля которой составляет почти 60%. Далее идет единая валюта Еврозоны, на которую приходится 20% мировых резервов.

Что означает победа Дональда Трампа на выборах США для евро

Еще одним фактором давления для евро стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дональд Трамп имеет достаточно много претензий к Европе. В частности, американский политик говорил о возможности введения новых таможенных взысканий против Европы и других стран.

На этом фоне вызывает беспокойство относительно вероятной торговой войны. Также не стоит забывать, что от позиции Трампа, по НАТО, которое является основной безопасности в Европе, может многое, что зависеть. Напомним, что во время своего предыдущего президентского срока Трамп заявлял, что страны Европы должны увеличить свои расходы на оборону.

Кроме того, эксперты из ведущих мировых банков после выборов в США обновили прогноз для евро. Они делают ставку на снижение курса евро до паритета с долларом. Главный фактор влияния – это потенциальное введение тарифов от США, которые могут стать основой новой политики администрации Дональда Трампа.

Марк Маккормик, занимающий должность руководителя отдела валютной стратегии в TD Securities, заявил, что это худший сценарий для евро. Он прогнозирует, что курс евро упадет до 1,03 доллара еще до инаугурации Трампа (20 января). По его словам, после этого "паритет абсолютно в игре", информирует Bloomberg.





В целом в 2024 году доллар вырос по отношению к евро на 5,11%. В то же время за последние 6 месяцев американская валюта подорожала на 2,09% по отношению к евро, согласно данным GoogleФинансы.