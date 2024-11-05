Президентские выборы в США: как отреагируют финансовые рынки

Главный инвестиционный стратег CFRA Research отметил, что фондовый рынок имеет тенденцию к росту независимо от того, кто находится в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Yahoo!Finance.

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Он вспомнил о нескольких примерах. С 1945 года фондовый рынок в среднем приносил прибыль на уровне 11% годовых при президентах-демократах и 7% – при республиканцах, что включает падение при Джордже Буше-младшем во время глобального финансового кризиса в 2008 – 2009 годах.

На сегодня проанализировать ситуацию на фондовом рынке США можно благодаря трем ключевым индексам: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Industrial Average. С начала 2024 года индексы выросли более чем на 20%, на 23% и на 14% соответственно.

Важно! Эксперты пытаются оценить, как отреагирует фондовый рынок на победу как Камалы Харрис, которая баллотируется от демократов, так и на возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом. На данный момент Харрис в опросах поддерживают 49% избирателей, а Трампа – 48%, по данным The New York Times.

Прогнозы для фондового рынка

Что будет с рынками в случае победы Камалы Харрис:

Генеральный директор The Global CIO Office считает, что облигации будут дорожать. Мол, Харрис в Белом доме, вероятнее всего, принесет меньше сюрпризов для инфляции, что позволит Федеральному резерву продолжать снижение процентных ставок;

Прогнозируют рост цен на акции, которые реагируют на изменение монетарной политики центрального банка США. Речь идет о недвижимости, банках и производстве;

Также ожидают усиления секторов, которые связаны с недвижимостью и возобновляемой энергетикой. Дело в том, что Камала Харрис делает ставку в своей программе на развитие этих отраслей. В частности, политика имеет целью развивать программу увеличения количества домов для жизни в США, как и предоставление субсидий для тех, кто стремится получить первое собственное жилье.

Кроме того, ожидают усиления позиций китайских акций и американских компаний, которые имеют тесные связи с Китаем, в случае победы Камалы Харрис на выборах. Этот прогноз появился даже несмотря на то, что Джо Байден проводит достаточно жесткую политику против Китая. Однако Дональд Трамп известен тем, что во время своего президентского срока существенно усилил конфронтацию с Пекином, а также планирует ее продолжать в случае победы.

К теме! Согласно опросу подписчиков Bloomberg, только 23% респондентов сократили бы свои вложения в облигации в случае победы Камалы Харрис. В то же время такую опцию рассматривают почти 50% опрошенных, если в Белый дом вернется Дональд Трамп.

В целом ожидают, что цены на акции будут расти при президентстве Камалы Харрис. Однако эксперты отметили, что потенциальное увеличение налогов для корпораций с 21% до 28% и усиление регулирования может привести к ограничению роста, пишет ABC News.

Что будет с фондовым рынком в случае победы Дональда Трампа:

Дональд Трамп во время предвыборной кампании пообещал продолжать политику сокращения корпоративных налогов и ослабление регулирования со стороны государства. Это вероятно будет способствовать увеличению прибыли компаний и росту фондового рынка в США;

К тому же ожидают, что второй президентский срок Трампа будет способствовать буму в секторе нефти, газа и искусственного интеллекта. Зато компаниям, которые связаны с возобновляемыми источниками энергии, что поддерживал Джо Байден, станет сложнее.

Напомним, что политик встречался с руководителями нефтяных компаний, чтобы заручиться их поддержкой на выборах. Трамп даже пообещал им отменить все ограничения, которые ввела администрация Байдена, если они соберут на его кампанию 1 миллиард долларов.

В то же время эксперты выделили ключевые риски для рыночных показателей в случае победы Трампа на выборах. Прежде всего они вспомнили о плане политика по введению новых тарифов на все импортируемые товары. По мнению экономистов, это может привести к росту инфляции. Еще один вызов – это массовая депортация якобы нелегальных мигрантов. Результатом такой политики может стать дефицит рабочей силы на рынке.

Харрис против Трампа: что будет с долларом США

Камала Харрис планирует сделать акцент на фискальных ограничениях и сбалансированной торговле во время своего президентства. Эта политика предполагает более стабильный, но потенциально слабый доллар. Дело в том, что политик отдает приоритет долгосрочной экономической стабильности, а не краткосрочному росту.

Как упоминали ранее, победа Харрис, вероятнее всего, не создаст новых вызовов в контексте борьбы с инфляцией. Таким образом, центральный банк сможет и в дальнейшем без давления реализовывать монетарную политику. Снижение процентных ставок, как правило, приводит к определенному ослаблению доллара.

Зато победа Дональда Трампа сначала может способствовать укреплению доллара США на рынке из-за инфляции и высоких процентных ставок. Однако в долгосрочной перспективе, доллар может столкнуться с серьезными проблемами, связанные с дефицитом и экономической неопределенностью.