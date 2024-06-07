Соответствующее решение Совет управляющих Европейского центрального банка принял впервые за 5 лет. Три ключевые процентные ставки снизили на 25 базисных пунктов.

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Как изменилась инфляция в Еврозоне

После заседания ЕЦБ в сентябре 2023 года ситуация с инфляцией в регионе существенно изменилась. Этот показатель снизился более чем на 2,5%. Кроме того, прогноз по инфляции значительно улучшился.

Также зафиксировали снижение базовой инфляции, что привело к усилению признаков, что ценовое давление начало ослабевать. Более того, инфляционные ожидания снизились на всех горизонтах.

Что такое Еврозона Это валютный союз из 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство. В то же время Европейский центральный банк – это центральный банк Еврозоны.

В то же время в ЕЦБ подметили, что даже с учетом прогресса, который зафиксировали в последние кварталы, внутреннее ценовое давление все остается сильным. С другой стороны, рост заработной платы ускоряется.

Важно! В ЕЦБ также ожидают, что инфляция, вероятнее всего, и в 2025 году будет выше целевого показателя на уровне 2%. Ожидается, что в мае инфляция составит 2,6% годовых, выросши с 2,4% в апреле, согласно данным Евростата.

Как ЕЦБ изменил ставки впервые с 2019 года

Поэтому Европейский центральный банк снизил ключевые ставки на 0,25%:

по депозитам – до 3,75%;

базовую процентную ставку – до 4,25%;

маржинальную кредитную ставку – до 4,5%.

Интересно! Согласно результатам опроса OMFIF, в последующие годы центробанки планируют больше покупать доллар. Это существенное изменение по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, отмечают, что это свидетельствует о, по крайней мере, замедление тренда на дедолларизацию.

Прогнозы по инфляции на последующие годы

Также пересмотреть прогнозы по общей и базовой инфляции на 2024 и 2025 годы по сравнению с мартовскими ожиданиями. В общем ожидают, что в текущем году общий уровень инфляции в странах Еврозоны будет составлять в среднем 2,5%, в 2025 году – 2,2%, а в 2026 году – 1,9%.

В то же время ожидают, что базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и продукты, в последующие годы остановится на таких уровнях: