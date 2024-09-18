Центробанк США снизил процентные ставки

В среду, 18 сентября, Федеральный резерв начал цикл смягчения монетарной политики, пишет Reuters. Американский центробанк снизил процентные ставки на 50 базисных пунктов. Теперь этот показатель составляет 4,75% – 5,00%.

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В центробанке заявили, что решение о снижении процентных ставок приняли, поскольку "комитет приобрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется до 2%". Кроме того, в заявлении говорится, что риски для достижения целевых показателей занятости и инфляции примерно сбалансированы.

Важно! Центральный банк США снизил процентные ставки в первый раз за 4 года. Добавим, что регулятор повышал этот показатель с марта 2022 года по июль 2023 года включительно, сообщает CNBC.

Сейчас считают, что Федеральный резерв может снизить процентные ставки еще на 50 пунктов до конца текущего года. Также ожидают, что регулятор продолжит смягчать монетарную политику в 2025 году и 2026 годах, снизив ставки 100 пунктов и 50 пунктов соответственно. Согласно этому сценарию этот индикатор окажется в спектре 2,75% – 3%.

Напомним, что 12 сентября Европейский центральный банк также принял решение о снижении всех ключевых процентных ставок на фоне замедления инфляции в странах Еврозоны. Регулятор уже во второй раз принял такое решение с начала года.