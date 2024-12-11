Почему не принимают доллары 2003 года

Национальный банк Украины неоднократно заявлял, что год выпуска долларов не влияет на возможность их обмена. Ведь действительными являются все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Об этом пишет 24 Канал.

Стоит внимания Цена на золото пересекла важную психологическую отметку

Главное, чтобы банкноты прошли проверку на подлинность, а также были в надлежащем состоянии для обмена. Эти правила действуют и для долларов 2003 года.

Однако банки и обменники имеют право не принимать такие банкноты долларов США для обмена:

Фальшивые купюры;

Банкноты, которые имеют признаки значительного износа и/или повреждения. Такие купюры, как правило, возвращают иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена в рамках процедуры инкассо.

Напомним, что в Украине больше не является актуальным определение "незначительно изношенные банкноты иностранных валют". Его отменил НБУ, чтобы минимизировать случаи манипуляций при обмене валют.