Курс доллара на сегодня

В четверг, 14 ноября, доллар США снова вырос на рынке. Более того, американская валюта удерживает свои позиции на уровне максимума за год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар США также на пути к пятой подряд сессии роста на рынке. Валюта растет благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,92;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США вырос на 0,2% до 106,69. На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне до 106,87, по данным Yahoo!Finance. Сейчас этот показатель зафиксировал рост на 0,37%. Диапазон колебания за день составляет 106,46 – 106,91.