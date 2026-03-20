Украинский курс валют: что происходит в банках и обменниках 20 марта

В пятницу, 20 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,96 гривны, а евро – 50,50 гривны. В частности в обменниках и банках можно увидеть несколько другие цифры – именно они устанавливаются показатели, которую актуальны для украинцев.

Какой курс валют в банках? Согласно данным сайта Минфин, по состоянию на утро 20 марта, покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,62 гривны (-14 копеек), а продажа по 44,18 гривны (-7 копеек).

В то же время покупка евро осуществляется по 50,30 гривны (без изменений), а продажа – по 51,10 гривны (+ 10 копеек). Какой курс валют на черном рынке? Сейчас покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,11 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (также без изменений).

Однако покупка евро сейчас – по по 50,99 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,14 гривны (без изменений). Какой курс в обменниках? Согласно данным сайта finance.ua, доллары 20 марта обменники покупают в среднем по 43,70 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,27 гривны (-7 копеек).

Евро покупают по 50,70 гривны (без изменений), а продают – по 51,46 гривны (+8 копеек). Что еще следует знать украинцам о валюте? Напомним, что если Украина перейдет на евро, то быстро будет расти инфляция. А сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать этого. В то же время мысли о присоединении к еврозоне являются преждевременными.

В то же время курс на валютном рынке и дальше будет колебаться, но без серьезных потрясений и скачков. Но уже будет зависеть прежде всего от геополитических событий, в частности конфликта на Ближнем Востоке.