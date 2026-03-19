Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 19 марта торгуется по 43,89 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 18 марта. Официальный курс евро составляет 50,52 гривны, следовательно его цена упала на 11 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 20 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,96 гривны (+7 копеек);

евро – 50,50 гривны (-2 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 19 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,23 гривны , а продажа – по 44,30 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,71 гривны, а продажа – по 44,45 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 19 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны , а продажа – по 51,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,19 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,87 гривны, а продажа – по 51,41 гривны.

Как Нацбанк сдерживает падение гривны?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что границы возможного ослабления гривны следует оценивать, учитывая мировую динамику пары евро-доллар.

Именно на эти внешние тенденции якобы ориентируется Нацбанк, принимая решение на валютном рынке. Он и в дальнейшем контролирует ситуацию, имея достаточно инструментов. Поэтому эксперт отметил, что ключевую роль сейчас играют не столько спрос и предложение, сколько действия регулятора в рамках режима "управляемой гибкости".

Например, когда курс доллара превысил 44,80 гривны, а на наличном рынке и криптобиржах его оценивали в 45 гривен, Нацбанк "жестко вмешался", что повлекло дальнейший откат.