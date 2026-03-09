Как изменился курс доллара в Украине?
Об этом в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько. Она объяснила колебания курса валют и предположила, каким может быть развитие событий уже в течение 9 – 13 марта.
Данные официального курса Нацбанка отражают постепенное накопление давления на валюту и переход рынка в состояние одностороннего спроса на доллар в середине прошлой недели:
- понедельник, 2 марта – 43,0996 гривны за доллар;
- вторник, 3 марта – 43,2343 гривны за доллар;
- среда, 4 марта – 43,4548 гривны за доллар;
- четверг, 5 марта – 43,7170 гривны за доллар;
- пятница, 6 марта – 43,8806 гривны за доллар.
В начале недели наличный доллар держался около 43 гривен. Во вторник курс поднялся выше этой отметки, а уже в среду продажи впервые превысила психологический уровень в 44 гривны. В четверг и пятницу рынок несколько стабилизировался.
На межбанковском рынке неделя также прошла при последовательном давлении на гривну, особенно в середине недели. По результатам, с открытия в понедельник и закрытия в пятницу изменения составили 51 копейку, или около 1,18%.
Что вызвало напряжение на рынке?
Соответствующую курсовую динамику експертка объясняет сочетанием внешних и внутренних факторов, которые одновременно повысили спрос на валюту. Особенно привлекательным для участников рынка доллар сделала эскалация на Ближнем Востоке.
Сообщения о нападениях на танкеры и осложнения судоходства вызвали резкий рост мировых цен на нефть и дополнительные риски для логистики энергоносителей.
Опасения потерять сбережения подталкивают рядовых украинцев и компании накапливать валюту "на всякий случай",
– отметила банкир.
Кроме того, на прошлой неделе поступления валюты от экспортеров были ограниченными, тогда как спрос оставался активным.
Что ждет гривну дальше?
По прогнозу, в течение 9 – 13 марта рынок валюты в Украине будет оставаться чувствительным, а курсовые колебания будут сохраняться.
Дальнейший рост цен на нефть способен спровоцировать новые волны спроса на доллар, однако напряжение уменьшится, если:
- поступления от крупных экспортных операций восстановятся;
- наконец поступит международная помощь.
Итак, именно сочетание этих факторов будет определять, насколько сильными и длительными будут девальвационные волны, или же начнут ли они постепенно угасать.
Важно! МВФ уже утвердил для Украины новую программу на 4 года – на 8,1 миллиарда долларов. Кроме того, ЕС до сих пор готовится к займу размером 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы.
Что говорят другие эксперты?
Напомним, в эксклюзивном комментарии в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение 9 – 15 марта на наличном рынке спрос и предложение будут находиться в определенном балансе, поэтому есть надежда на "успокоение" основных курсовых характеристик.
По прогнозу банкира, на наличном рынке для граждан курс доллара будет в пределах 42,5 – 43,5 гривны. В то же время коридоры колебаний на межбанке составят 42,5 – 43,35 гривны.