Как изменился курс доллара в Украине?

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько. Она объяснила колебания курса валют и предположила, каким может быть развитие событий уже в течение 9 – 13 марта.

Данные официального курса Нацбанка отражают постепенное накопление давления на валюту и переход рынка в состояние одностороннего спроса на доллар в середине прошлой недели:

понедельник, 2 марта – 43,0996 гривны за доллар;

вторник, 3 марта – 43,2343 гривны за доллар;

среда, 4 марта – 43,4548 гривны за доллар;

четверг, 5 марта – 43,7170 гривны за доллар;

пятница, 6 марта – 43,8806 гривны за доллар.

В начале недели наличный доллар держался около 43 гривен. Во вторник курс поднялся выше этой отметки, а уже в среду продажи впервые превысила психологический уровень в 44 гривны. В четверг и пятницу рынок несколько стабилизировался.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank На межбанковском рынке неделя также прошла при последовательном давлении на гривну, особенно в середине недели. По результатам, с открытия в понедельник и закрытия в пятницу изменения составили 51 копейку, или около 1,18%.

Что вызвало напряжение на рынке?

Соответствующую курсовую динамику експертка объясняет сочетанием внешних и внутренних факторов, которые одновременно повысили спрос на валюту. Особенно привлекательным для участников рынка доллар сделала эскалация на Ближнем Востоке.

Сообщения о нападениях на танкеры и осложнения судоходства вызвали резкий рост мировых цен на нефть и дополнительные риски для логистики энергоносителей.

Опасения потерять сбережения подталкивают рядовых украинцев и компании накапливать валюту "на всякий случай",

– отметила банкир.

Кроме того, на прошлой неделе поступления валюты от экспортеров были ограниченными, тогда как спрос оставался активным.

Что ждет гривну дальше?

По прогнозу, в течение 9 – 13 марта рынок валюты в Украине будет оставаться чувствительным, а курсовые колебания будут сохраняться.

Дальнейший рост цен на нефть способен спровоцировать новые волны спроса на доллар, однако напряжение уменьшится, если:

поступления от крупных экспортных операций восстановятся;

наконец поступит международная помощь.

Итак, именно сочетание этих факторов будет определять, насколько сильными и длительными будут девальвационные волны, или же начнут ли они постепенно угасать.

Важно! МВФ уже утвердил для Украины новую программу на 4 года – на 8,1 миллиарда долларов. Кроме того, ЕС до сих пор готовится к займу размером 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы.

Что говорят другие эксперты?