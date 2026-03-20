Який курс валют у банках?
- Згідно з даними сайту Мінфін, станом на ранок 20 березня, купівля долара в банках коштує в середньому по 43,62 гривні (-14 копійок), а продаж по 44,18 гривні (-7 копійок).
- Водночас купівля євро здійснюється по 50,30 гривні (без змін), а продаж – по 51,10 гривні (+ 10 копійок).
Який курс валют на чорному ринку?
- Наразі купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,11 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (також без змін).
- Проте купівля євро зараз – по 50,99 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,14 гривні (без змін).
Який курс в обмінниках?
- Згідно з даними сайту finance.ua, долари 20 березня обмінники купують у середньому по 43,70 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,27 гривні (-7 копійок).
- Євро купують по 50,70 гривні (без змін), а продають – по 51,46 гривні (+8 копійок).
Що ще слід знати українцям про валюту?
- Нагадаємо, що якщо Україна перейде на євро, то швидко зростатиме інфляція. А збереження національної валюти та незалежної монетарної політики дасть змогу уникнути цього. Водночас думки про приєднання до єврозони є передчасними.
- Водночас курс на валютному ринку і далі коливатиметься, але без серйозних потрясінь і стрибків. Але вже залежатиме насамперед від геополітичних подій, зокрема конфлікту на Близькому Сході.