Какой курс валют в банках?
- Согласно данным сайта Минфин, по состоянию на утро 20 марта, покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,62 гривны (-14 копеек), а продажа по 44,18 гривны (-7 копеек).
- В то же время покупка евро осуществляется по 50,30 гривны (без изменений), а продажа – по 51,10 гривны (+ 10 копеек).
Какой курс валют на черном рынке?
- Сейчас покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,11 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (также без изменений).
- Однако покупка евро сейчас – по по 50,99 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,14 гривны (без изменений).
Какой курс в обменниках?
- Согласно данным сайта finance.ua, доллары 20 марта обменники покупают в среднем по 43,70 гривны (-1 копейка), а продают – по 44,27 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают по 50,70 гривны (без изменений), а продают – по 51,46 гривны (+8 копеек).
Что еще следует знать украинцам о валюте?
- Напомним, что если Украина перейдет на евро, то быстро будет расти инфляция. А сохранение национальной валюты и независимой монетарной политики позволит избежать этого. В то же время мысли о присоединении к еврозоне являются преждевременными.
- В то же время курс на валютном рынке и дальше будет колебаться, но без серьезных потрясений и скачков. Но уже будет зависеть прежде всего от геополитических событий, в частности конфликта на Ближнем Востоке.