Какой будет ситуация 16 – 22 марта?

Курс и дальше будет колебаться, но без серьезных потрясений и скачков. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Смотрите также "Американские горки" для доллара: что будет с курсом валют в марте

С одной стороны, с приближением посевной будет расти роль агроэкспортеров на внутреннем рынке, с другой – повышение мировых цен на энергоресурсы будет усиливать спрос на валюту для будущих энергетических потребностей страны. Более того, часть трейдеров уже закупает топливо "про запас".

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Мы видим прямую связь – рост спроса на валюту (прежде всего на доллар) связан как минимум с рисками дальнейшего роста цен на нефть и нефтепродукты. Поэтому украинские импортеры испытывают необходимость перестраховаться, заблаговременно закупив достаточные объемы топлива.

Однако главным "козырем" в пользу относительного спокойствия на украинском валютном рынке остаются рекордные международные резервы Нацбанка – около 55 миллиардов долларов. Именно они дают основания ожидать, что резких курсовых скачков, подобных "американским горкам", не будет.

Курсовые границы уже вряд ли будут провоцировать чрезмерную активность покупателей. Рынок якобы адаптировался к новым ориентирам: около 43 – 44 гривен за доллар і 50 – 51 гривны за евро.

Вероятно, это положительно скажется на наличном сегменте, где спред между курсами покупки и продажи может сузиться до 0,5 гривны за доллар и 0,7 гривны за евро.

Что изменится на мировых рынках?

Динамика на мировых рынках прежде всего будет зависеть от геополитических событий, прежде всего конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на экономику, в частности на цены энергоносителей. При таких условиях доллар может и в дальнейшем выполнять роль "спасательного круга" для инвесторов.

Относительно евро американская валюта уже существенно укрепилась – почти на 3%. На следующей неделе эта тенденция сохранится, соотношение доллара к евро ожидают в пределах 1,145 – 1,165.

Важно! Банкир отметил, что тренд сейчас преимущественно формируют международные события, тогда как украинский Нацбанк скорее будет "охлаждать" чрезмерные эмоции на рынке, чем пытаться его изменить.

Характеристики рынка с 16 по 22 марта: