Какой сегодня курс злотого?
Официальный курс злотого, по состоянию на 19 марта, составляет – 11,8353 гривны, сообщает НБУ.
А средний курс злотого в банках, как сообщает "Минфин", сейчас:
- покупка – 11,80 гривны за злотый;
- продажа – 12,40 гривны за злотый.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 11,90 гривны за злотый;
- продажа – 12,10 гривны за злотый.
Сколько гривен можно получить, если сдать 100 злотых?
- при обмене 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 180 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 190 гривен.
За сколько можно купить 100 злотых сейчас?
- в банке приобрести 100 злотых можно за почти – 1 240 гривен;
- в обменнике такое приобретение обойдется в ориентировочно – 1 210 гривен.
Сколько можно получить злотых, если обменять валюту?
Согласно официальному курсу НБУ, сегодня 1 доллар это – 3,71 злотого. А по среднему банковскому – 3,53 злотого. Если опираться на средний курс в обменниках, получится, что 1 доллар это – 3,64 злотого.
1 евро, если считать по официальному курсу НБУ, это 4,27 злотого. По среднему банковскому, получится – 4,06 злотого. А вот по курсу в обменниках, 1 евро это – 4,21 злотого.