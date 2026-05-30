Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 30 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,95 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,43 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,24 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,25 гривны (-1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,66 гривны (-8 копеек), а продают – по 44,27 гривны (-2 копейки).

Что будет с курсом валюты в июне?

Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке в первый месяц лета будет зависеть от стоимости импорта, потребностей в валюте и военного фона.

По словам эксперта, в течение июня доллар может колебаться от 43,80 до 44,80 гривен. Евро будет меняться от 51 до 52 гривен.

Напомним, что НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 1 июня. Так, доллар оставили без изменений – 44,26 гривны. К курсу евро добавили 12 копеек, поэтому, теперь курс этой валюты составляет 51,55 гривны.