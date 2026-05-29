Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 29 мая торгуется по 44,26 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 28 мая. Официальный курс евро составляет 51,43 гривны, следовательно его цена упала на 11 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 1 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,26 гривны (без изменений);
- евро – 51,55 гривны (+12 копеек).
Интересно! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на обед 29 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,03 гривны, а продажа – по 44,47 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,22 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,74 гривны, а продажа – по 44,29 гривны.
Что ждет курс валюты в июне
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что именно политика Нацбанка будет оставаться главным фактором стабильности, а оснований для резкого изменения текущих тенденций пока нет.
Благодаря режиму "управляемой гибкости" регулятор может сглаживать чрезмерные колебания на рынке через интервенции, что в условиях полномасштабной войны уже несколько лет помогает удерживать баланс между спросом и предложением валюты.
По прогнозу эксперта, цена доллара в течение первого месяца весны будет колебаться в пределах 43,80 – 44,80 гривны.