Что будет определять курс валюты в июне

Однако ситуация и в дальнейшем будет зависеть от стоимости импорта, потребностей энерготрейдеров в валюте, а также общего военного фона. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Оснований говорить о резком изменении текущих трендов пока нет. Ключевым стабилизатором ситуации и в дальнейшем будет Нацбанк, который благодаря режиму "управляемой гибкости" может сглаживать чрезмерные курсовые колебания через интервенции. Именно такая политика в условиях полномасштабной войны в последние годы помогала избегать существенного дисбаланса между спросом и предложением валюты.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Показательно, что даже при сложном начале года – с атаками на энергетическую инфраструктуру, ростом расходов бизнеса и подорожанием импортных товаров – гривна ослаблялась постепенно. С начала года и до конца мая официальный курс доллара может вырасти ориентировочно на 4%.

Даже если доллар достигнет 44,5 – 45 гривен (то есть рост с начала года составит около 5 – 6,25%), такая динамика вряд ли будет выглядеть как "валютный шок", особенно учитывая сложные условия, в которых сейчас работает украинская экономика.

Похожая ситуация сложилась с евро, официальный курс которого с начала года уже вырос примерно на 3,9%. Если в дальнейшем цена достигнет 52 – 53 гривен, рост составит 4,4 – 6,4%.

В среднемесячном измерении изменения также остаются довольно умеренными. Сейчас доллар добавляет в среднем около 0,76 – 0,8% ежемесячно, тогда как евро – ориентировочно 0,9%. Поэтому разговоры о резкой девальвации скорее выглядят "опасениями", чем отражением реальной ситуации на валютном рынке.

Обратите внимание! На 2026 год в госбюджете заложен средневзвешенный курс доллара на уровне 45,70 гривны. Текущие показатели пока ниже, что свидетельствует об относительной контролируемости ситуации и прогнозируемости действий регулятора.

Как повлияют международная помощь и инфляция

Отдельным фактором для июня остается ожидание первого транша по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро. Напомним, потребность Украины во внешнем финансировании в этом году составляет около 45 миллиардов долларов, или 3,8 миллиарда долларов ежемесячно.

По словам эксперта, такие поступления важны не только для бюджета страны. Они поддерживают международные резервы и дают Нацбанку больше пространства для действий на валютном рынке, в частности дополнительных интервенций ради стабилизации ситуации.

Уровень инфляции пока также не дает оснований для панических настроений. По обновленному прогнозу регулятора, по итогам года она составит около 9,4%. Однако уже в мае темпы роста цен могут замедлиться до 0,5 – 0,7%, предполагает банкир.

Одной из причин является более спокойная динамика стоимости топлива – последнее время без резких скачков. Если такая тенденция сохранится, годовая инфляция может снизиться примерно до 8%.

Ориентировочный курс валюты в июне: