Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 28 мая торгуется по 44,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 27 мая. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 29 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,26 гривны (-3 копейки);

евро – 51,43 гривны (-11 копеек).

Заметьте! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 28 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,01 гривны , а продажа – по 44,49 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,19 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.