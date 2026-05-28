Какой официальный курс валюты?
Официальный курс доллара США 28 мая торгуется по 44,29 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 27 мая. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 3 копейки, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Обменники не хотят принимать некоторые доллары – законно ли это и куда можно жаловаться
А вот 29 мая курс валюты будет таким:
- доллар – 44,26 гривны (-3 копейки);
- евро – 51,43 гривны (-11 копеек).
Заметьте! Действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 28 мая – 44,29 гривны по курсу Нацбанка.
Если для вас важны оперативные новости
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Добавить
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 28 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,01 гривны, а продажа – по 44,49 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,19 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,85 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 28 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,25 гривны, а продажа – по 51,80 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,55 гривны, а продажа – по 51,75 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,46 гривны, а продажа – по 51,84 гривны.
Чего ждать украинцам в ближайшее время
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что оснований говорить о резком изменении текущих трендов пока нет. Нацбанк продолжает действовать в режиме "управляемой гибкости", то есть сглаживать чрезмерные курсовые колебания валютными интервенциями.
Отдельным фактором остается ожидание первого транша кредита ЕС, что способен поддержать международные резервы Украины, а следовательно и дать регулятору больше пространства для действий на рынке.
Напомним, 28 мая Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение, с чем украинцев поздравила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это создало предпосылки для начала выплат уже в июне.