Что важно знать об обмене валюты сейчас?
Обмен валюты осуществляется при условии, что она имеется в кассе отделения, сообщает Rates.
Документы не нужны, если покупка или продажа валюты происходит в эквиваленте до 399 999 гривен. Какая именно валюта, значения не имеет.
Если же сумма валютной операции превышает 400 000 гривен в эквиваленте, нужно предоставить такие документы:
- подтверждение личности (паспорт);
- РНОКПП.
Обратите внимание! В некоторых случаях потребуются дополнительные документы. В частности, если речь идет о значительных суммах.
Сейчас клиенты банков имеют возможность заказывать наличную валюту. Это можно сделать именно через интернет-банкинг. То есть, банковские приложения. Благодаря такой опции, вы можете быть уверены, что гарантированно обменяете нужную сумму.
Какие еще нюансы по обмену валюты нужно знать?
Если вы решили обменять валюту, на гривны стоит обратить внимание на состояние банкнот. Валюта с признаками незначительного износа обменивается по стандартному курсу.
А вот, если купюры имеют признаки значительного износа, их передают на инкассо. Это сложная процедура, которая осуществляется с комиссией. К тому же она достаточно длительная.