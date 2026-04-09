9 апреля, 10:51
Доллар идет вниз: какие курсы валют предлагают обменники

Дарина Пшеничная
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара – 43,37 гривны, евро – 50,75 гривны.
  • В банках покупка доллара стоит 43,20 гривны, продажа – 43,73 гривны; покупка евро – 50,40 гривны, продажа – 51,16 гривны.

В четверг, 9 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,37 гривны, а евро – 50,57 гривны. В то же время обменники предлагают несколько иные расценки на валюту.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро четверга, 9 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,20 гривны (-6 копеек), а продажа по 43,73 гривны (-1 копейка).
  • Покупка евро проходит по 50,40 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,16 гривны (+13 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,49 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,60 гривны (без изменений).
  • Зато покупка евро проходит по 50,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 50,91 гривны (+4 копейки).

Какой курс в обменниках?

  • По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,70 гривны (-12 копеек), а продают – по 43,65 гривны (-8 копеек).
  • Евро покупают по 50,43 гривны (-4 копейки), а продают – по 50,01 гривны (-3 копейки).

Что будет с валютным рынком во II квартале и перед Пасхой?

  • Сергей Мамедов рассказал для 24 Канала, что в течение апреля-июня финансовая ситуация в Украине может быть нестабильной. Связано это с мировой экономикой и геополитической ситуацией. В то же время резких потрясений на рынке валюты ждать не стоит. Благодаря политике "управляемой гибкости" от Нацбанка, ситуацию удастся контролировать.

  • Эксперт также прогнозирует, что во II квартале 2026 года доллар будет стоить от 44 гривен до 45,5 гривны. А курс евро будет колебаться в пределах от 51 гривны до 52,5 гривны.

  • В то же время Тарас Лесовой рассказал, что приближение Пасхи тоже влияет на валютный рынок. Так, часть граждан продает свои валютные сбережения, чтобы подготовиться к праздникам. Однако ажиотажа быть не должно, а влияние ситуации можно будет проследить в обменниках. Это так называемый пасхальный эффект, когда цена покупки доллара опустится до 43,5 – 43,75 гривны.