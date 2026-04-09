Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро четверга, 9 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,20 гривны (-6 копеек), а продажа по 43,73 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро проходит по 50,40 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,16 гривны (+13 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,49 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,60 гривны (без изменений).
- Зато покупка евро проходит по 50,60 гривны (-1 копейка), а продажа – по 50,91 гривны (+4 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,70 гривны (-12 копеек), а продают – по 43,65 гривны (-8 копеек).
- Евро покупают по 50,43 гривны (-4 копейки), а продают – по 50,01 гривны (-3 копейки).
Что будет с валютным рынком во II квартале и перед Пасхой?
Сергей Мамедов рассказал для 24 Канала, что в течение апреля-июня финансовая ситуация в Украине может быть нестабильной. Связано это с мировой экономикой и геополитической ситуацией. В то же время резких потрясений на рынке валюты ждать не стоит. Благодаря политике "управляемой гибкости" от Нацбанка, ситуацию удастся контролировать.
Эксперт также прогнозирует, что во II квартале 2026 года доллар будет стоить от 44 гривен до 45,5 гривны. А курс евро будет колебаться в пределах от 51 гривны до 52,5 гривны.
В то же время Тарас Лесовой рассказал, что приближение Пасхи тоже влияет на валютный рынок. Так, часть граждан продает свои валютные сбережения, чтобы подготовиться к праздникам. Однако ажиотажа быть не должно, а влияние ситуации можно будет проследить в обменниках. Это так называемый пасхальный эффект, когда цена покупки доллара опустится до 43,5 – 43,75 гривны.