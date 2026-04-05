Какой будет ситуация перед Пасхой?

Правда, на общую картину будет влиять и рыночное поведение отдельных обменников, которые могут завышать цены на валюту. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Во-первых, украинский рынок будет оставаться чувствительным к событиям на Ближнем Востоке – из-за влияния на цену топлива.

В конце марта в Украине резко подорожали бензин и дизель, что быстро повлекло за собой рост цен на другие товары и усилило давление на валютный рынок. В частности, там вырос спрос со стороны энерготрейдеров, а также бизнеса и населения, которые начали активно переводить сбережения в твердую валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Именно поэтому, по моему мнению, Нацбанку пришлось несколько увеличить объемы валютных интервенций. Если в обычном состоянии рынок "глотал" до 600 – 800 миллионов долларов еженедельно, то в марте эта отметка выросла до 1 – 1,3 миллиарда. Правда, такие вливания не превзошли "антирекорд" декабря 2024 года.

Эксперт ожидает, что начальный шок от новых ценовых реалий постепенно будет ослабевать. Впрочем высокие цены на топливо, вероятно, сохранятся надолго, и даже в случае нормализации ситуации в мире будут снижаться медленно.

Во-вторых, приближение Пасхи обычно стимулирует часть граждан продавать валюту для праздничных приготовлений.

Из-за такой сезонности на несколько дней предложение валюты способно перевесить спрос, чем могут воспользоваться обменники, снизив курс покупки. Поэтому банкир прогнозирует на наличном рынке кратковременный "пасхальный эффект", когда цена покупки доллара опустится до 43,5 – 43,75 гривны.

Однако не стоит забывать, что ажиотажа в Украине нет, поэтому это стоит расценивать лишь как попытку отдельных обменников заработать на ситуативных колебаниях, а не новый тренд.

Итак, Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать валютный рынок, который на следующей неделе скорее будет приспосабливаться к новым курсовым реалиям. Поэтому резких или сенсационных изменений пока не ждут.

Интересно! Из-за приближения Пасхи украинцев ждет и рост цен на продукты в апреле. Например, овощи подорожают до 5%, фрукты – до 7%, основные виды мяса – до 9% и тому подобное. Правда, "молочка" может подешеветь уже после праздника, прежде всего из-за уменьшения покупательной способности населения.

Характеристики рынка с 6 по 12 апреля:

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 43,7 – 44,25 гривны за доллар и 49,5 – 52 гривны за евро; на наличном рынке 43,5 – 44,5 гривны за доллар и 50,5 – 52 гривны за евро.

Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3-0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

Разница курсов продажи : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 6 апреля. Доллар будет стоить 43,65 гривны, тогда как евро – 50,31 гривны.