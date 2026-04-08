Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара в среду, 8 апреля, составляет 43,49 гривны. Американская валюта продолжает двигаться вниз и подешевела против 7 апреля на 9 копеек. В то же время официальный курс евро составляет 50,27 гривны, то есть европейская валюта подешевела на 5 копеек, сообщает Нацбанк.
Тогда как в четверг, 9 апреля, официальный курс валют будет таким:
- доллар – 43,37 гривны (-12 копеек);
- евро – 50,75 гривны (+48 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, что утром 8 апреля на наличном рынке доллар подешевел, по данным сайта "Минфин":
- в банках покупка американской валюты осуществлялась в среднем по 43,27 гривны, а продажа – по 43,79 гривны,
- на черном рынке покупка проходила в среднем по 43,55 гривны, тогда как продажа – по 43,56 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, доллар покупали в среднем по 42,81 гривны, а продавали – по 43,76 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
Евро в среду, 8 апреля, наоборот, дорожало на наличном рынке, прибавив кое-где более 30 копеек. По состоянию на утро валюта европейская валюта торговалась:
- в банках покупка стоила в среднем 50,07 гривны, а продажа – 50,87 гривны;
- на черном рынке покупка в среднем проходила по 50,52 гривны, в то же время продажа была по 50,88 гривны;
- в обменниках покупали евро в среднем по 50,43 гривны, а продавали – по 51,12 гривны.
Почему евро растет и что будет с валютным рынком?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для 24 Канала отметил, что евро традиционно укрепляется в апреле относительно доллара на мировых рынках. Он объяснил это перераспределением капитала в начале второго квартала. При базовом сценарии такая тенденция может сохраниться и на внутреннем рынке, то есть курс будет оставаться вблизи 51,5 гривны за евро.
В то же время эксперт допускает другое развитие событий. Если война в Иране завершится быстро, а США выйдут из нее победителем, это усилит позиции доллара, тогда как евро может пойти на спад. По мнению Шевчишина, в такой ситуации Дональд Трамп может быть недоволен позицией Европы и попытается "переформатировать валютный альянс".
Впрочем, НБУ и в дальнейшем будет придерживаться политики управляемой гибкости. По мнению члена Совета НБУ, доктора экономических наук Василия Фурмана, ситуация на валютном рынке в целом будет похожей на прошлогоднюю – стабильной и контролируемой. Хотя курс может колебаться в отдельные периоды, предпосылок для резких и неконтролируемых изменений пока нет, ведь в Украине достаточно инструментов для сдерживания таких рисков.